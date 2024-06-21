Оперативна інформація станом на 16.00 21.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті мали місце 84 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють ворога та руйнують його плани.

Окупанти активізувалися на Лиманському напрямку, збільшивши кількість штурмових дій майже вдвічі, до семи з початку доби. Тривають бої в районах Невського та Серебрянського лісу. Ворог сьогодні застосував на напрямку авіацію - бомбардував Райгородок, Зелений Гай, Борову та Шийківку.

На Сіверському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Тривають дві штурмові дії ворога в районах Верхньокам’янського та Роздолівки.

Три боєзіткнення тривають на Краматорському напрямку. Окупанти продовжують тиснути в районах Часового Яру і Калинівки.

На Торецькому напрямку кількість боєзіткнень зросла до п’яти, з яких три - тривають в напрямках Північного та Торецька.

Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Тут кількість атак ворога зросла до 28. Точаться бої в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Сокола та Новопокровського. Ворог застосовує авіацію.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.

Бомбардувань КАБами зазнала Новоукраїнка на Новопавлівському напрямку. Крім того, ворог активізувався тут в районах Водяного та Старомайорського.

На Придніпровському напрямку одна атака ворога відбита, одна - триває в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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