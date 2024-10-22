Оперативна інформація станом на 16.00 22.10.2024 щодо російського вторгнення

Противник не припиняє спроби просуватися в глибину території України, Сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 73. Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському та Курахівському напрямках, де провів близько шістдесяти відсотків від усіх боєзіткнень на території України.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, від обстрілів артилерії постраждали населені пункти Миропілля, Новоолександрівка, Новеньке, Бунякине, Лісне, Велика Писарівка, Гірськ, Михальчина Слобода та Мхи. Окрім того, російські терористи скинули керовані авіабомби на Біловоди, Кіндратівку та Малушине. Також, російські загарбники за сьогодні завдали сім авіаційних ударів по Курщині, використавши сім КАБів.

На Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Стариці та Вовчанська. Триває три боєзіткнення. Ситуація контрольована.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Піщаного, Колісниківки та Лозової. Бої тривають.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили вже сім ворожих атак. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку загарбники здійснюють штурмові дії поблизу Васюківки. Завдали ударів некерованими авіаракетами по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку авіація агресора завдала ударів поблизу населеного пункту Дружба некерованими авіаракетами, а в район Петрівки терористи скинули три КАБи.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Селидового. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 16 атак противника на напрямку. Також противник скинув п’ять керованих авіабомб в район Мирнограду.

На Курахівському напрямку загарбники 15 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки. Бої тривають.

На Времівському напрямку загарбники атакують позиції українських військ - намагаються просунутися до Богоявленки з Вугледару та Водяного.

На Оріхівському напрямку ворожа авіація завдала ударів КАБами по району Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві атаки на позиції українських військ, триває боєзіткнення.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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