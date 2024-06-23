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Оперативна інформація станом на 16.00 23.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 23.06.2024 щодо російського вторгнення

Ворог продовжує активні дії на багатьох напрямках, намагаючись прорвати оборону українських військ. Поточної доби окупанти здійснили вже 81 спробу просунутись уперед. Найбільше – в смугах оборони військових частин на Куп’янському та Покровському напрямках. Сили оборони України дають рішучу відсіч штурмовим групам противника.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вже вісім разів атакували наші оборонні рубежі. П’ять з цих атак ще тривають, в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Берестове та Степова Новоселівка. Українські воїни ефективно нищать загарбників. Ворожі втрати уточнюються.

На Лиманському напрямку загальна кількість бойових зіткнень на цей час складає шість. Українські воїни продовжують відбивати три ворожі штурми поблизу Макіївки та у Серебрянському лісі. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку точаться 12 бойових зіткнень, зокрема, у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Євгенівка, Воздвиженка та Сокіл. Загалом, на напрямку ворог вчиняв уже 36 спроб покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко зупиняють окупантів. Свої дії російські терористи підтримали двома авіаударами – сьогодні авіабомби падали біля Новоолександрівки, а НАРи ворог застосував неподалік Олександрополя.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні один раз безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра, у районі Кринок. Також бив там некерованими авіаційними ракетами. Окрім того, бомбардував КАБами - скинув по дві авіабомби в райони Ольгівки, Іванівки і Бургунки.

Решта напрямків на даний час не мають суттєвих змін в обстановці.

Українські воїни тримають дії ворога під жорстким вогневим контролем. Командування вживає необхідних заходів для підсилення наших підрозділів на найгарячіших напрямках.

Підтримуйте Сили оборони України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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