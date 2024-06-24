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Оперативна інформація станом на 16.00 24.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 24.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 114 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани російського агресора. В основному окупанти продовжують тиснути на Покровському та активізувалися на Лиманському напрямках.

На Куп’янському напрямку наразі нараховується 4 спроби окупантів просунутися, бої точаться неподалік Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку кількість атак за сьогодні збільшилась майже вдвічі – до 18, шість з яких іще тривають. Штурмові дії зараз відбуваються в районах Греківки, Копанок, Невського, Серебрянського лісництва, Тернів та Синьківки.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює шести, активні бойові відбуваються в районі Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог атакує в районі Південного. Це вже сьома за сьогодні штурмова дія на напрямку.

На Покровському напрямку зараз тривають 13 боєзіткнень в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки. За сьогодні уже 35 разів ворог намагався тиснути на цьому напрямку. Напрямок залишається найгарячішим.

На Времівському напрямку ворог намагався атакувати три рази. Штурмові дії відбито. Противник бомбардував КАБами в районі Солодкого та Великої Новоселівки.

На Оріхівському напрямку йдуть бої в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку загарбники вчетверте протягом доби атакують в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші війська контролюють ситуацію та виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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