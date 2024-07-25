Оперативна інформація станом на 16.00 25.07.2024 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом від початку доби відбулося 103 бойових зіткнень. Ворог найактивніший на Покровському напрямку, також збільшив кількість наступальних і штурмових дій на Курахівському та Времівському напрямках.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Мінометних ударів ворога зазнали п’ять населених пунктів. Зокрема, Студенок, Нововасилівка, Славгород, Велика Писарівка та Олександрівка.

Разом із тим, під бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали 13 авіаударів із використанням 28 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Веселе, Липці, Глибоке, Стариця, Вовчанські Хутори, Руська Лозова та Питомник.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили чотири безуспішні атаки поблизу Глибокого, а також дві атаки біля Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Стельмахівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Один бій завершено, ще чотири - тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 10 разів позиції українських підрозділів біля населених пунктів Макіївка та Невське, а також у районі Серебрянського лісу. Наші захисники відбили шість ворожих атак, чотири - досі продовжуються.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог п’ять разів атакував поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Миколаївки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

На Краматорському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій неподалік Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Майського та Григорівки. Сили оборони відбили шість атак, ще дві - тривають.

На Торецькому напрямку окупанти також вісім разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. П’ять боїв завершено, три - продовжуються.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Веселе, Іванівка, Новоселівка Перша, Парасковіївка, Новожеланне та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 18 атак, дев’ять боєзіткнень - тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Десять боїв - завершено, чотири - досі продовжуються.

На Времівському напрямку наразі тривають три атаки противника біля Великої Новосілки. Ще десять атак наші захисники відбили у районах Костянтинівки, Водяного та Роздольного.

На Оріхівському напрямку противник намагався прорвати українську оборону поблизу Малої Токмачки, Юрківки, Новоандріївки та Щербаків. Дві атаки - відбито, ще дві - тривають.

На Придніпровському напрямку ворог не мав успіху, тричі атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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