Оперативна інформація станом на 16.00 26.06.2024 щодо російського вторгнення

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 71.

На Харківському напрямку загарбники за день шість разів без успіху атакували в районах Вовчанська та Липців. Біля останнього тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку терористи атакують за підтримки авіації. Удару некерованими авіаракетами зазнала Петропавлівка, ще двома бомбами окупанти вдарили по Надії. Загалом же за сьогодні російські загарбники скинули на напрямку майже півтора десятка КАБів. На даний час, відбито п’ять ворожих атак поблизу Стельмахівки, Синьківки та Берестового.

На Лиманському напрямку противник впродовж дня 8 разів безуспішно атакував наші позиції. В районах Макіївки і Невського продовжуються ще три боєзіткнення. Ситуація контрольована.

Продовжує проявляти активність окупаційна армія на Сіверському напрямку. Тривають бої поблизу Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку противник атакує в районі Часового Яру - наші воїни відбивають штурми у двох локаціях. Від початку доби російські війська намагалися чотири рази потіснити українські підрозділи із займаних позицій. Сили оборони вже дали гідну відсіч окупантам поблизу Кліщіївки. Ворожі втрати уточнюються.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів різко збільшилась до шести. Північне та Торецьк зазнають ударів ворожої авіації. Наразі Сили оборони відбивають п’ять штурмових дій противника, ще одну атаку, біля Дачного, зупинено.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 20 атак на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять ворожих штурмів, 11 боєзіткнень ще продовжуються.

Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки та Парасковіївки. Загальна кількість атак на напрямку зросла до шести. У райони Карлівки і Селідового окупанти скинули по керованій авіабомбі.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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