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Оперативна інформація станом на 16.00 26.07.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 26.07.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби ворог активний майже по всій лінії бойового зіткнення. Концентрує зусилля наступальних дій на Курахівському і Покровському напрямках. Загалом, на даний час відбулося 78 бойових зіткнень. Українські захисники стримують натиск та завдають ворогу значних втрат.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей і далі потерпають від цинічних артилерійських обстрілів та авіаударів з території російської федерації. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Клюси, Іскрисківщина, Олександрівка, Рясне, Павлівка, Хрінівка, Леонівка, Славгород, Велика Писарівка. А некерованими авіаракетами російські терористи били з озброєння штурмовиків Су-25 по району Басівки.

Систематичних бомбардувань ворожої авіації зазнає Харківщина. Сьогодні, з російської території, окупанти загалом скинули 11 КАБів. Удари прийшлись у райони населених пунктів Тихе, Глибоке, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори.

Водночас, відбито сім ворожих штурмів поблизу Слобожанського, Глибокого та Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку противник тричі штурмував наші позиції у районах Стельмахівки, Табаївки та Піщаного. Біля двох останніх населених пунктів бої продовжуються. Окупанти бамбардували Куп’янськ-Вузловий і били НАРами неподалік Синьківки.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Невського, Новосергіївки та Новоєгорівки. Два боєзіткнення завершилося без успіху для противника, ще три - тривають. Окупанти найактивніші у районі Невського.

На Сіверському напрямку загарбники здійснили три безуспішних атаки поблизу Верхньокам’янського та Іванодар’ївки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку протягом дня наші війська відбивають чотири ворожі штурми біля Григорівки і Часового Яру. Окупанти діють за підтримки авіації - б’ють НАРами.

На Торецькому напрямку ворог сім разів проводив атаки неподалік Залізного, Північного та Нью-Йорка. Біля кожного з цих населених пунктів зараз продовжуються боєзіткнення. Крім того, загарбники завдали авіаударів по Нью-Йорку і Дружбі некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку на цей час відбулось найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Веселого, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Тимофіївки. Понад половина бойових зіткнень триває досі. Також ворог завдав чотири авіаудари по районах Олександрополя і Новоселівки Першої.

Продовжуються активні бої на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники вже відбили вісім атак окупаційної армії, та продовжують давати відсіч загарбникам у ще чотирьох боєзіткненнях. Противник концентрує зусилля у районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Окупанти бомбардували КАБами території неподалік Українська.

На Времівському напрямку відбито один ворожий штурм біля Водяного. Тривають бої у чотирьох локаціях неподалік Костянтинівки, Старомлинівки і того ж Водяного. Противник завдав ударів некерованими авіаційними ракетами в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку окупанти отримали жорстку відсіч поблизу населених пунктів Роботине, Мала Токмачка та Новоандріївка, здійснивши п’ять атак. Окрім того, бомбардували сімома КАБами район Малої Токмачки та випустили понад 120 некерованих авіаракет. НАРами цілили у бік Гуляйполя, Лобкового і Кам’янського.

На решті напрямків без особливих змін.

Українські захисники продовжують стримувати ворога та намагаються завдавати йому максимально можливих втрат.

Підтримуйте Сили оборони! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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