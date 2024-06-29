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Оперативна інформація станом на 16.00 29.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 29.06.2024 щодо російського вторгнення

З початку доби по всій лінії фронту на цей час відбулося 78 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку тиск російських окупантів не зменшується. Ворог шукає шляхи аби витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій. Водночас, противник, не так активно, але наростив кількість атак на майже всій лінії фронту. Задіює авіацію - за поточну добу скинув уже 37 керованих авіабомб. Для виснаження наступального потенціалу ворога українські воїни вживають необхідних заходів.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації продовжує потерпати прикордоння України у Чернігівській та Сумській областях. Сьогодні терористи підступно били по районах населених пунктів Рясне, Есмань та Суходіл.

На Харківському напрямку від опівночі відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська. Ворог отримав відкоша та підраховує втрати.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника. Дві з них, біля Стельмахівки та Синьківки, ще тривають.

Продовжують активні дії російські загарбники на Лиманському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Бої точаться у чотирьох локаціях неподалік Торського і Невського.

На Краматорському напрямку російські війська намагаються просунутись уперед в районах Часового Яру і Калинівки. Шість із восьми сьогоднішніх боєзіткнень ще тривають.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до восьми. У цей час противник атакує в районах Торецька, Північного, Південного та Нью-Йорка. Активно працює ворожа авіація - п’ятьма КАБами російські загарбники бомбардували місто Торецьк.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій окупантів. Ще десять - тривають. Противник продовжує атаки біля Яснобродівки, у трьох локаціях неподалік села Воздвиженка, також по два боєзіткнення продувжуються у районах Новоолександрівки, Прогреса і Новоселівки Першої. Противник зазнає втрат внаслідок комплексного вогневого ураження, яке ведуть наші підрозділи. Авіація рф била НАРами по району Олександрополя і скинула по авіабомбі біля Воздвиженки та Іванівки.

На Курахівському напрямку ударів КАБами зазнав район Михайлівки. Відбито шість ворожих атак неподалік Костянтинівки і Парасковіївки.

На Времівському напрямку окупаційні війська активізувалися - шість разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного і Урожайного. Два боєзіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку три штурмових дії ворога успіху не мали. Втрат позицій на лівобережжі Дніпра не допущено.

На решті напрямків – без особливих змін.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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