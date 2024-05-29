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Оперативна інформація станом на 16.30 29.05.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.30 29.05.2024 щодо російського вторгнення

Загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз зросла до 60. Упродовж сьогоднішнього дня ворог значно активізувався на Курахівському напрямку, але найбільша кількість сутичок залишається на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку російські окупанти проводять атаки від Мурома в бік села Стариця. Триває бій у районі Вовчанська. А загальна кількість боєзіткнень на напрямку зараз становить п’ять. Російські терористи продовжують безжально бомбардувати північ Харківщини – до шести авіаударів з початку поточної доби додалось ще три, які ворожа авіація завдає із повітряного простору російської федерації. Росіяни із напрямків Бєлгорода та населеного пункту Середа (рф) били по районах українських населених пунктів Глибоке, Синельникове та Зелене.

На Куп’янському напрямку за сьогодні відбулося вже 11 боїв. Протягом дня тут ворог загалом втратив 22 особи. Пошкоджено російський танк. Триває три бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили ще два безуспішних штурми. Цього разу на територіях Серебрянського лісництва. Окрім того, скинули шість КАБів – по три у райони Лимана і Зарічного.

На Краматорському напрямку ворог атакував в районах мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також села Іванівське. Отримав жорстку відсіч, як до цього біля Кліщіївки.

На Покровському напрямку відбуваються п’ять бойових зіткнень. З початку доби їх уже 19. Противник зосереджує атаки у районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Сокола. Активно підтримує наступальні дії скиданням керованих авіабомб – за сьогодні використав вже 18 КАБів у ході семи авіаударів поблизу Євгенівки, Олександрополя і Воздвиженки.

На Придніпровському напрямку ворог тричі ходив на штурми наших позицій у районі Кринок. Один із боїв на лівобережжі Дніпра продовжується. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Українські війська завдають противнику вогневого ураження, вживають всіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Активно знижують наступальний потенціал ворога наші ударні безпілотні системи, а також ракетники і артилеристи.

Тримаємо стрій!

Разом наближаємо Перемогу!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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