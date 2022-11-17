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Оперативна інформація станом на 18.00 17.11.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 18.00 17.11.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває двісті шістдесят сьома доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Протягом доби ворог завдав 5 авіаційних та 25 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом доби російські окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.

За уточненою інформацією, цієї доби Сили оборони на різних напрямках збили 2 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БпЛА “Шахед-136”.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка на Донеччині;

на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області;

на Криворізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки Херсонської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

В російській федерації готується законопроєкт, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях та отримали паспорт громадянина російської федерації.

За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах російської федерації завербовано близько 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, закрито в’їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи.

В Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування, загальною чисельністю до 400 осіб.

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти противника.

Підтримуємо Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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