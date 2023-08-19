Оперативна інформація станом на 18.00 19.08.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває п’ятсот сорок друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Блешня Чернігівської області; Костянтинівка, Миропільське, Попівка Сумської області та Вільча, Лошакове, Гатище, Охримівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Біла Гора, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Катеринівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Токарівка, Дудчани, Велетенське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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