Оперативна інформація станом на 18.00 27.06.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває чотириста вісімдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 10 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, це Заріччя, Тимоновичі Чернігівської області; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в напрямку південно-східніше Іванівського.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів. Постаждали Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Обстріляні, зокрема, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Яснобродівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Іллінка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль. Завдав авіаційних ударів в районі Сторожевого Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Постраждали Новодарівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів, Павлівка Запорізької області; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Антонівка, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. До будівлі дитячого садочку, переобладнаного під польовий шпиталь загарбників, що знаходиться в Новомихайлівці Херсонської області, було доставлено близько 50 поранених окупантів.

Також, противник продовжує переобладнувати цивільні заклади освіти на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи. Так, загально-освітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області, окупанти перетворили на ще один військовий шпиталь. Відзначається постійний підвіз поранених загарбників.

Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси “Бук" та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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