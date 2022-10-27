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Оперативна інформація станом на 18.00 27.10.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 18.00 27.10.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває двісті сорок шоста доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби противник завдав три авіаційних удари та здійснив три обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, включно із задіянням ударних БпЛА.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з території російської федерації, із використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця;

на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка;

на Лиманському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське та Зарічне;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Краматорськ, Соледар та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли у районах Білогір’я, Времівки, Залізничного, Новополя, Новосілки, Ольгівського та Оріхова.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 15 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків на тимчасово зайнятій території Херсонської області крадіжок та мародерства військовослужбовцями збройних сил російської федерації.

Мобілізовані військові, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння. Це призводить до значних втрат противника у живій силі.

Незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання та прибула на поповнення поточних втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів Силам оборони України. За попередньою інформацією, значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування. Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62.

Протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів та понтонної переправи з військовою технікою противника у Херсонській області.

Авіація Сил оборони, поточної доби, завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак - за попередньою інформацією Ка-52 “Алігатор” та штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Вірте в Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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