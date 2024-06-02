Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:12
Просмотров: 82

Оперативна інформація станом на 19.00 02.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 19.00 02.06.2024 щодо російського вторгнення

Кількість бойових зіткнень з початку доби складає 55. Як і раніше, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Сили оборони дають жорстку відсіч та стримують натиск противника.

Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже 10. У другій половині дня бомбардуванню російськими загарбниками з напрямку Бєлгорода (російська федерація) піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці. Окрім того, на Харківському напрямку російські окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця. Українські воїни активно нищать ворога – станом на зараз окупанти втратили на напрямку 117 осіб живої сили, знищено два російських танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Також перестали існувати п’ять ворожих бліндажів і два склади боєприпасів.

На Куп’янському напрямку триває бій в районі Невського. Все інше – без змін.

На Краматорському напрямку від початку доби противник сім разів намагався покращити своє тактичне положення. Діяв у районах Калинівки і Кліщіївки. Всі ворожі атаки відбито.

Чотири з 17 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Нетайлове та Сокіл. Загальні втрати ворога на напрямку досить значні – 358 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві бронемашини та шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць військової техніки окупантів пошкоджено. Інформація уточнюється.

На решті напрямків обстановка на цей час суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 17.00 02.06.2024 щодо російського вторгнення.
Сегодня 19:04    110
2 червня 1928 року в Києві народився Леопольд Іванович Ященко, музикознавець, фольклорист, хоровий диригент, композитор, керівник хору «Гомін»
Сегодня 11:11    156
«Крокус»: ФСБ «взяла» не тот след
Сегодня 10:50    230
САП. Актуальні події 27 – 31 травня 2024 року
Сегодня 10:34    138
«У нас опять ФАБ уронили, возле батрацких дач, и возле Птищенко» - перехоплення ГУР
Сегодня 10:21    175
Во Франции арестовали россиянина, планировавшего теракт во время Олимпиады
Сегодня 09:55    161
Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа
Сегодня 09:30    178
Санкции превратили россию из партнера Саудовской Аравии в конкурента — это грозит ценовой войной
Сегодня 09:17    196
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 09:05    142
Неправда: «в українських дитсадках співають пісні про французьких найманців»
Сегодня 08:53    155
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 