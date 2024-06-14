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Оперативна інформація станом на 19.00 14.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 19.00 14.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку цієї доби найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Водночас, упродовж дня, загарбники також не полишають спроб прорвати нашу оборону на Куп’янському та Курахівському напрямках. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 71.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до дев’яти. вісім атак наші воїни успішно відбили, ще одна - триває в районі Піщаного.

Активні російські окупанти на Лиманському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут наразі вже сім. Ворог і далі тисне на нашу оборону в районах Греківки та Невського – продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку за день відбито три спроби загарбників покращити тактичне положення поблизу Роздолівки.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 24 бойових зіткнення. 14 атак наші воїни відбили, десять - ще тривають. Бойові дії зараз точаться у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола і Новопокровського.

Теж гаряче сьогодні на Курахівському напрямку. Загальна кількість атак тут зросла до 15. Сили оборони України успішно відбили 12 штурмових дій російських загарбників. Поблизу Красногорівки і Костянтинівки ворог не полишає надії покращити тактичне положення. Діє за підтримки броньованої техніки. Зазнає втрат. За сьогодні, попередньо, наші воїни вже поранили 60 та ліквідували 36 окупантів. Знищено два ворожих танки, бойову броньовану машину, два автомобіля і наземну станцію управління БпЛА. Пошкоджено три автомобіля і чотири танки противника.

На решті напрямків – без особливих змін.

Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України, завдають окупантам вогневого ураження та виснажують його по всій лінії фронту.

Доєднуйтесь до Сил оборони! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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