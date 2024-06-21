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Оперативна інформація станом на 19.00 21.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 19.00 21.06.2024 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 99. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та атакувати на кількох напрямках, на Покровському – особливо активно. Сили оборони тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву нашої оборони.

На Куп’янському напрямку точаться бої в районах населених пунктів Стельмахівка, Новоселівка, Піщане, Синьківка та Берестове. Наразі тут тривають п’ять боєзіткнень. Всього за день на Куп’янському напрямку налічується уже 13 спроб окупантів наблизитися до наших позицій.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Невського, Серебрянського лісу та Новосадового. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 10 боєзіткнень.

На Торецькому напрямку продовжується три з п’яти боєзіткнень за сьогодні. Ворог застосував КАБи по місту Торецьк.

За попередньою інформацією на цьому напрямку з початку доби ворог втратив 40 військовослужбовців. Пошкоджено артустановку та один танк.

Найгарячіше на Покровському напрямку. Тут відбулася майже третина всіх боєзіткнень на фронті. В районах Воздвиженки, Новоолександрівки та Сокола точаться бої. Наразі ворог здійснив 31 спробу покращити свої позиції.

На Курахівському напрямку триває два боєзіткнення в районі Красногорівки.

На Новопавлівському напрямку ведуться бої в районах Водяного та Старомайорська.

На Придніпровському напрямку ворог вже втретє за сьогодні атакував українських оборонців біля Кринок. Триває бій. Наші захисники тримають зайняті позиції.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Командування Збройних Сил України вживає всіх необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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