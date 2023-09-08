Осколки в Румынии, новый министр обороны, Эрдоган, Блинкен и "никакого мира"

Несколько важных деталей "внешнего контура":

1) Россия вновь атаковала страну-члена НАТО: обломки от иранского "Шахида" были обнаружены на территории Румынии. Киев мгновенно заявил о происшествии, а Бухарест сутки опровергал факт попадания российского БПЛА - даже на уровне президента - а затем сообщил, что это попадание некритичное и никакого риска для Румынии не имеет.

Стоит дополнительно отметить, что Румыния - последовательный сторонник Украины, который играет существенную роль в логистических путях снабжения Украины вооружением, подготовке украинских бойцов к использованию передового вооружения и т.д.

Так что данное событие скорее говорит о готовности блока эскалировать ситуацию, чем о личной позиции Румынии - та же ситуация и с Польшей, которую заподозрить в лояльности к Москве очень сложно, но и она на "тормозах" спускала несколько российских выходок.

Нам важно понимать следующее: Запад не готов играть "длинной волей" и крупными ставками: он будет действовать обходным путем: Украине "в отместку Москве" будет предоставлено дополнительное вооружение в крупных размерах.

То же подтвердил сегодня и Столтенберг, говоря о том, что украинцы делают все возможное для обеспечения глобальной западной безопасности, поэтому Запад обязан поставлять ей вооружение до тех пор, пока эта безопасность не будет обеспечена в комплексности.

При этом Россия со своим навязчивым желанием провоцировать гонит себя в ловушку, идя по пути провокации на границе с Польшей в период учений "Запад", а затем Шойгу вовсе отменяет учения, не рассказывая, что причина - отсутствие техники, которую можно использовать в учениях.

Так, у России есть "воля" к эскалации, но нет возможности, а у Запада - есть возможность дать беспрецедентный ответ, но нет "воли". В этом смысле материально-техническая база важнее, но подобное поведение "развязывает руки" Кремлю.

2) Новый министр обороны Украины оказался близок не только к Эрдогану через довольно длительное бизнес-сотрудничество, но и с ЦРУ, что фактически знаменует переход "британской дипломатии" (Резников) к "американской спецслужбистской игре под ковром".

Его поставили "под крымскую операцию". Вашингтон доволен таким изменением. В Великобритании "главное контактное лицо" Резникова - блестящий и самоотверженный Уоллэс - также ушел, поэтому партия будет разыгрываться фактически заново: все лица в контексте оборонного ведомства- и с украинской, и с британской, и с американской стороны - новые. Резников в США был скорее близок к Пентагону, чем к ЦРУ, поэтому схема связей полностью изменена. Плюс появился "выход" в Глобальный Юг.

3) Параллельно Эрдоган провел встречу с Путиным, и результаты этой встречи - мягко говоря - достаточно далеки от того, что хотел как Эрдоган, так и Путин.

Мы уже увидели достаточно интересный "переход" Армении из пространства ОДКБ в американо-французское военное поле параллельно с новым витком эскалации на армяно-азербайджанской границе. Фактически, Армению выведут из-под московского военного влияния, а также, как сообщают источники, планируется зачистка российских финансовых схем, заточенных на Армении: и всё это - до 2027 года.

Эрдоган также сообщил о том, что "никакого мира" в ближайшее время ждать не стоит; Эрдоган обговаривал с Путиным переговорные концепции: ни одна из форм "эвакуации России из украинской петли" Кремль не вдохновила, поэтому партнёры по НАТО получили "сигнал" о том, что необходимо резко повысить уровень военной оснащённости Украины, в результате чего в ответ на очередное путинское нежелание "выйти под лайт-условиями" Украина получит F-16, кассетные боеприпасы, снаряды с обедненным ураном и некоторое количество "теневых позиций" для работы ГУР.

Блинкен, прибывший в Украину, провел ряд сенсационных по своему "размаху" встреч. Украина получит миллиард военной помощи, а также Блинкен косвенно и неформально гарантировал "проход" через Конгресс увеличения бюджетов военных поставок в Украину в 2024, чтобы разгром РФ был реализован "под американские выборы".

Джерело: https://t.me/cynic2020/8142

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