Относительно позиции Ватикана и контактах

После саммита мира в Швейцарии мы в очередной раз убедились в том, что помимо стран и организаций, открыто и искренне поддерживающих Украину, есть определённый пул, латентно симпатизирующих россии, либо занимающих корыстный нейтралитет.

Среди стран и организаций, крайне негативно воспринимаемых после каждого их нового заявления, действия или бездействия, находится и Ватикан, во главе с папой Римским. И по окончании саммита мира, итогового коммюнике, у многих возник вопрос, а какой нам смысл продолжать контакты с этой религиозной организацией и её представителем, если толку от них ровным счётом – ноль и даже меньше. Постоянные призывы к миру и разговору со страной оккупантом, без каких-либо предварительных условий, а так же игнорирование в проповедях и заявлениях папы слова “война”, звучат вообще как подыгрывание россии.

Фактически, позиция Ватикана это предложение закрыть жертву изнасилования в одной комнате с насильником и оставив их наедине на пару часов ожидать, что они смогут понять и простить друг друга. Жертва простит насильника за изнасилование, а насильник жертву, за то, что та сопротивлялась изнасилованию.

Думаю, все знают, чем закончится настолько безрассудный перформенс.

Собственно, так что же тогда, бойкот Ватикану? На самом деле, как бы вам этого не хотелось, но – НЕТ.

Ватикан это управляющий орган такой глобальной религиозной организации как католическая церковь. Десятки и даже сотни миллионов католиков ежедневно внемлют словам Папы римского, речи которого звучат относительно Украины хоть и не в таких тонах как нам того хотелось бы, причём от слова совсем, но всё же в положительном окрасе. И это достижение нашей дипломатии и постоянных контактов с Ватиканом на всех уровнях.

А теперь представим, что контакты, встречи, диалог прекращается и от Киева в адрес Ватикана ретранслируется исключительно негатив и критика. Изменится ли риторика папы на более негативную в отношении Украины? Да. И что нам с того? А то, что этот негатив будет укореняться в умах миллионов католиков, сейчас сострадающих Украине, а завтра…

А завтра они будут задавать вопросы своему правительству, почему на помощь Украине, выделяются средства из бюджета, отправляется оружие и техника, за счёт налогоплательщиков и всё это будет влиять на электоральную поддержку определённых политических сил. Подавляющая часть стран помогающих Украине – католические и, в ряде из них, религиозная составляющая жизнь-определяющая в социуме.

А потому… Папе римскому Франциску свою оценку даст история, как в своё время дала её папе Пию XII, но это будет позже. Для нас важно не рефлексировать на заявления Ватикана и папы, которые на наш взгляд недостаточно справедливы по отношению к Украине, а делать всё, чтобы они в корне не изменились в несколько более негативную сторону.

Поэтому работа в этом направлении будет для Украины оставаться приоритетной и очень важной, ещё очень долгое время.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22003

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