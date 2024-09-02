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Папа Римський засудив бомбардування української інфраструктури росією

Папа Римський засудив бомбардування української інфраструктури росією

Папа Римський Франциск під час зустрічі з прочанами у неділю, 1 вересня, засудив масовані обстріли росією української інфраструктури.

Про це повідомляє Vatican News, передає Укрінформ

«Я також постійно близький з мученицьким українським народом, який сильно постраждав від обстрілів енергетичної інфраструктури. Окрім того, що вони спричинили смерті та поранення, вони також залишили понад мільйон людей без електрики та води. Пам'ятаймо, що Бог завжди вислуховує голос невинних, Він не байдужий до їхніх страждань!» - наголосив понтифік.

Він також звернув увагу на конфлікт у Палестині та Ізраїлі, який «загрожує перенестися на інші палестинські міста», і закликав продовжувати переговори, негайно припинити вогонь і звільнити заручників.

Джерело: ukrinform.ua

Фото: VATICAN MEDIA

Новости портала «Весь Харьков»

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