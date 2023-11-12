Підрив залізниці у Рязанскій області та схід з колій 19 вагонів — спецоперація ГУР, — «Суспільне» з посиланням на власні джерела

Жертв серед цивільного населення немає, найближчим часом ускладниться військова логістика для ворога в цьому районі.

Z-канали пишуть, що інцидент стався внаслідок «втручання сторонніх осіб» у роботу транспорту: 19 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок.

Джерело: https://t.me/raddjd/16730

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