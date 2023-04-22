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Пентагон и Берлин объяснили, почему не дают Киеву истребители

Пентагон и Берлин объяснили, почему не дают Киеву истребители

Для быстрого достижения контроля в небе Украине сейчас нужнее системы ПВО, заявил по итогам встречи контактной группы "Рамштайн" генерал Марк Милли.

По словам председателя объединенного комитета начальников штабов армии США, ВСУ удается успешно сдерживать российскую авиацию, из-за чего силы РФ в основном наносят удары ракетами со своей территории. "Почему это происходит? Потому что украинцы сбивают российские самолеты. Россияне аккуратны из-за успешного использования украинцами ПВО", - заключил Милли.

Вывести украинскую авиацию на уровень, сопоставимый с российской, - это задача, для которой "нужны серьезные усилия большого числа стран", добавил генерал.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус также заявил, что не считает возможным использование самолетов бундесвера в Украине. По его словам, немецкие самолеты имеют совершенно другие возможности, "чем те, которые сейчас необходимы в этой боевой обстановке в Украине".

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26662

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