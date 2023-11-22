На днях в Украине был зафиксирован первый случай применения русскими оккупантами кассетных авиабомб РБК-500 с модулями планирования по украинским позициям в районе Старомайорского. В начале полномасштабной войны оккупанты уже пробовали применять такие бомбы без модулей, в частности, известен случай (https://web.archive.org/web/20220323234757/https://lb.ua/society/2022/03/03/507885_okupanti_dvichi_obstrilyali_selo.html) такого применения в Одесской области. Однако с ростом потерь российской авиации от украинских систем ПВО оккупанты прекратили использовать "глупые" бомбы, залетая глубоко в украинский тыл. Теперь установка модулей планирования и коррекции (УМПК) позволила русским применять эти бомбы с относительно безопасного расстояния.

Количество этих бомб у русских, а также количество потраченных ими на бомбардировки Ичкерии, Сакартвело и Сирии, остается неизвестным. Но так или иначе это серьезная угроза, и ее невозможно купировать без сковывания работы российской авиации вообще.

На это указывает украинских офицер резерва Tatarigami, который отмечает (https://twitter.com/Tatarigami_UA/status/1726666114124403025), что эффективным средством борьбы с российскими планирующими бомбами могут стать истребители F-16 при условии вооружения их ракетами AIM-120D с дальностью более 100 километров, а также наличия хороших наземных радаров с дальностью вболее100 километров для обнаружения вражеских самолетов. В условиях, когда ВКС рф могут осуществлять бомбометание с 50-65 километров, наземным средствам ПВО, обладающим такой дальностью, крайне сложно приблизится к линии фронта на достаточное расстояние для их поражения. В то же время, F-16 с AIM-120D смогут противодействовать российским самолетам, не подставляя самих себя под удар.

Украине кровь из носа нужна не просто современная авиация, а авиация с современной авионикой и современной номенклатурой вооружений. И не просто, как платформа "умного" оружия для нанесения ударов по земле, а именно как платформы для вытеснения ВКС рф и создания ситуации, когда вылет самолета с УМПК на задание должен рассматриваться как реальный риск потерять борт. рф не может оперативно пополнять свои Воздушные силы современными самолетами - ни у Ирана, ни у Северной Кореи.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/59110

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