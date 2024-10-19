Плани так званої «сво» ламають «злочинні втрати» і «вигадані перемоги»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Якось тишком-нишком бравурний наступ окупантів на Донбасі сходить нанівець. Це визнають й самі «воєнкори», до того ж не якісь там «аноніми», а цілком офіційні.

Наприклад, юрій подоляка, що має понад три мільйони підписників, опублікував допис про «вигадані перемоги» зс рф.

«Воєнкор» бідкається, що «на жаль, нерозв’язання цієї проблеми, як і раніше, породжує тільки ще більші проблеми. І пацанам доводиться «наздоганяти» переможні реляції свого командування (без авіаційної та артилерійської підтримки). Що і призводить до безглуздих і я не побоюся цього слова, ЗЛОЧИННИХ втрат...».

Чергова істерика подоляки (та багатьох інших «воєнкорів») – черговий аргумент на користь членства України в НАТО. Посиливши одне одного, Україна та Альянс поклали б край імперським зазіханням москви.

Джерело: https://t.me/spravdi/42218

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