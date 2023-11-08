Плановое уничтожение российской ПВО: хрупкий баланс нарушен

Когда в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ публикуются данные о потерях российских оккупационных войск (РОВ), многие в первую очередь обращают внимание на количество уничтоженных оккупантов, танков, артиллерии, оставляя без внимания не менее важные позиции. И одной из таковых является ПВО, потери которой сложно быстро компенсировать, а производство нового – это длительный процесс. На сегодняшний день защитники Украины выбили критическое для хрупкого баланса количество российской ПВО всех типов.

Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Минобороны Великобритании в очередном разведывательном обзоре по ситуации в Украине отметило, что потери ЗРК большого радиуса действия (С-400/С-300) вынудят российские войска перебрасывать такие комплексы с других локаций, тем самым ослабляя защиту там.

Например, стало известно об уничтожении трех пусковых ЗРК С-400 в Луганской области, поступали сообщения о потерях РОВ во временно оккупированном Крыму, а 3 ноября было опубликовано документальное подтверждение уничтожения российского КП 5Н63С комплекса С-300ПС в Запорожской области.

Армия страны-агрессора и вправду несет серьезные потери в ПВО большого радиуса действия – с учетом того, что эти комплексы не размещаются вблизи линии боестолкновения, а зачастую в тыловой зоне и даже глубоком тылу – если говорить, например, о ЗРК С-400.

Но не совсем верно уделять внимание исключительно этому эшелону, игнорируя комплексы малого и среднего радиуса действия. Ведь именно последние обеспечивают перехват не только таких воздушных объектов, как авиация или ракеты, но и малогабаритных, противодействовать которым С-300 и С-400 не могут. Именно комплексы МРД и СРД защищают С-300 и С-400 от ударов БПЛА, осуществляя функцию прикрытия. Но как мы видим, в последнее время это им не особо удается. Интересно, почему?

Потери российской ПВО

За время полномасштабного вторжения в Украину известно о 566 случаях уничтожения, повреждения и затрофеивания российских средств ПВО.

С начала наступления Сил обороны Украины в июне за 5 месяцев было уничтожено 230 средств ПВО РОВ. В июне, а затем в июле были установлены месячные рекорды по уничтожению противовоздушной обороны врага.

Цифры впечатляющие, но о чем они говорят?

Так, например, если рассматривать только верифицированные данные (то есть потери, подтвержденные фото и видео), то российские оккупанты потеряли 41 ЗРК "Тор-М1/2", являющийся одним из наиболее эффективных средств ПВО ближнего радиуса действия на вооружении оккупационных войск. Если говорить не о верифицированных данных, то потери модификаций ЗРК "Тор" превысили 60 единиц!

Аналогично с ЗРПК "Панцирь-С1", верифицированные потери которых составляют 20 единиц при не верифицированных – более 40 комплексов.

По такой схеме потери ЗРК "Бук-М1/2/3" составили 48/70, ЗРК "Стрела-10" 34/60, ЗРК "Оса" 15/40 и т. д.

Все эти комплексы малого и среднего радиуса действия должны не просто прикрывать передовые подразделения РОВ вдоль линии боестолкновения, но и создавать эшелоны вглубь временно оккупированных территорий, обеспечивать прикрытие комплексам большого радиуса действия. Но их с каждым днем становится все меньше и меньше, что отчетливо было видно по прорывам некими летательными аппаратами воздушного пространства самой россии и Москвы в частности.

Но самый яркий пример – это уничтожение комплекса С-400 "Триумф" на мысе Тарханкут в августе этого года. Ведь суть даже не в том, что был уничтожен настолько дорогой и самый распиаренный комплекс, да еще в Крыму! Вся суть в том, что этот процесс снимал беспилотник, который россияне не могли ни заметить, ни сбить. А все потому, что предназначенных для этого комплексов поблизости не было.

Дефицит

Пропорциональное прикрытие воздушного пространства средствами ПВО было проблемой даже для СССР. Казалось бы, имея куда больший потенциал, Советский Союз так и не решил проблему с полноценной защитой своего неба из-за чрезмерной площади территорий. россия же и подавно никогда не имела полного покрытия своей территории средствами ПВО и в основном концентрировала их в западной части страны.

Сейчас же, когда российская армия регулярно несет потери в ПВО, она вынуждена компенсировать их не столько за счет производства, которое не массовое и не быстрое, а за счет переброски из других регионов. И это касается как зоны боевых действий в Украине, так и самой российской территории.

Так, чтобы закрыть воздушное пространство временно оккупированного юга Украины комплексами, например, "Бук-М1/2/3", войскам оккупантов необходимо сосредоточить только на материковом юге до сотни пусковых установок. Всего в боеспособном состоянии на вооружении РОВ на момент вторжения в Украину было около 400 ЗРК "Бук-М1/2/3", чего, как вы понимаете, самой же россии было недостаточно. Из них по состоянию на сегодня не менее 70 уничтожено, повреждено, затрофеено. Еще сотню необходимо держать в Украине для прикрытия, повторюсь, именно материкового юга. Что остается для самой россии и что поставлять в зону БД в случае потерь? Ответ очевиден.

И так обстоят дела практически со всеми образцами ПВО. Для удовлетворения своих потребностей в зоне БД в Украине или прикрытия внутренних критически важных локаций россия оголяет все больше и больше рубежей.

Например, для защиты воздушного пространства над Москвой сейчас используются ЗРПК "Панцирь-СА" на шасси ДТ-30ПМ, специально созданный для арктической зоны! Из-за нехватки обычных "Панцирей-С1" в районе Москвы развёртываются их арктические версии!

Некоторое время назад в зоне боевых действий и вовсе в кадр попал ЗРПК "Панцирь-С1" в очень необычном для российской техники камуфляже. Но ничего странного, ведь этот комплекс предназначался для Ирака, согласно заключенному контракту, но отправился он в Украину.

У россии возникает дефицит ПВО, и речь не столько о комплексах большого радиуса действия, а именно о МРД и СРД, без которых существование и БРД просто бессмысленно и недолговечно. Замкнутый круг.

Что имеем в итоге

россия будет продолжать насыщать зону боевых действий средствами ПВО, лихорадочно компенсируя потери. Но уже заметно, что пропорционально и эффективно она не может закрывать воздушное пространство ни на временно оккупированных территориях, ни у себя.

Украинские войска выбили критическое для хрупкого баланса количество российской ПВО всех типов. И теперь, чтобы прикрыться в Украине, россии следует оголяться. Но даже прикрытие в Украине уже неполноценное и ненадежное – в сравнении с тем, как это было в самом начале полномасштабного вторжения.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Александр Коваленко

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