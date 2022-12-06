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Подробности взрывов на российском аэродроме будут после победы над москвой

Подробности взрывов на российском аэродроме будут после победы над москвой

За происходящее на территории россии, ответственность несет правительство страны-агрессора. Так прокомментировал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов инцидент на российском военном аэродроме Энгельс.

«Могу разделить со всей страной хорошие новости, когда у террористов что-то горит, это не может не вызвать позитива. Тем более, когда горят какие-то аэродромы и места базирования стратегических бомбардировщиков, которые убивают мирных людей», – сказал Андрей Юсов.

Также он отметил, что подробности инцидента власти смогут подробнее раскрыть уже после победы над россией.

«За то, что происходит на территории государства-агрессора, отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события – очередной признак деградации их, в том числе и военной инфраструктуры. Остальное мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», – подвел итог представитель ГУР МО Украины.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11326

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