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Подвійні стандарти - це один з китів, на яких міститься модерний західний світ

Подвійні стандарти - це один з китів, на яких міститься модерний західний світ

Мерія міста Парижу нагородила «руського опозиціонера» Іллю Яшина званням почесного громадянина цього міста.

Мило, сучасно, політкоректно. Звісно, меру Парижу ніколи і до макитри не прийде наголосити почесним громадянином Василя Сліпака, який був солістом національної опери, до речі, у тому самому Парижі, але прикрив його мешканців від навали руських орків ціною власного життя на своїй рідній землі.

Подвійні стандарти - це один з китів, на яких міститься модерний західний світ. Здається, нам все-ж таки буде потрібно будувати свій, позбавлений цих вад…

Джерело: facebook.com

Автор: Герман Антонов

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