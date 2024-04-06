"Подвійний удар", щоб вбити рятувальників. Чому росія все частіше так робить в Україні

Окупанти навмисно атакують Харків двома хвилями, щоб вбивати українських рятувальників і правоохоронців.

Він пояснив, що спочатку росіяни атакують житлові будівлі, а потім, коли на місце приїжджають служби порятунку і поліція, відбувається другий удар, під час якого вбивають співробітників українських служб і мирних жителів.

"Не було жодного удару по військових цілях або солдатах. Це атаки виключно проти цивільних", - голова ХОВА Синєгубов

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В ніч на 4 квітня Харків в черговий раз з початку повномасштабної війни здригнувся від сильних вибухів. росія почергово запустила по місту два десятки безпілотників "Шахед", вбивши трьох досвідчених рятувальників ДСНС, що прибули для ліквідації наслідків першої атаки.

Це так звана тактика "подвійного удару", що вважається воєнним злочином.

кремль вже не перший раз застосовує цю нищівну тактику. Повторні удари, націлені на медиків, поліцейських і рятувальників, що прибули на місце атаки, російські війська завдавали в Одесі, Миколаєві, Покровську та інших міста на сході і півдні України.

Зокрема, Покровськ ввечері 7 серпня 2023 року росія атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер". Перший удар влучив у житловий будинок в центрі міста, а другий – знову туди, але через певний час, коли на місце події прибули рятувальники і правоохоронці.

Тоді загинуло 10 людей, серед яких двоє співробітників місцевого управління ДСНС (Державна служба з надзвичайних ситуацій).

Вже цього року схожу тактику рф застосувала під час ракетного обстрілу Одеси 15 березня. Перший удар знову завдали по цивільній інфраструктурі та житлових будинках, а другий був націлений на рятувальників, що розбирали завали. Тоді загинула 21 людина, отримали поранення 74, серед них семеро – співробітники ДСНС.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після цього публічно доручив правоохоронцям і співробітникам ДСНС "провести детальний аналіз чинних інструкцій" та "за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку".

▶ ️Воєнний злочин

Речник ДСНС Олександр Хорунжий сказав ВВС Україна, що нові інструкції вже впроваджують, але не зміг розкрити, чи порушили їх під час обстрілу Харкова в ніч на 4 квітня. Він наголосив, що основне завдання рятувальників – виїжджати на виклики і рятувати громадян.

"Тут неправильно говорити – була порушена чи не була порушена інструкція", – сказав речник служби.

За його словами, останніми місяцями росія дедалі частіше використовує тактику "подвійних ударів", крім того, вона свідомо атакує і знищує рятувальні станції ДСНС. Останній такий випадок – знищення приміщення ДСНС в селі Руська Лозова на Харківщині.

Ймовірно, припускає Олександр Хорунжий, російські війська намагаються створити такі умови, щоб фахівці ДСНС не змогли надавати допомогу цивільним.

"Логіка росіян, напевно, дестабілізувати ситуацію, залякати людей і можливо обмежити допомогу (постраждалим) людям. Але підрозділи ДСНС виконували і будуть виконувати надалі свої обов'язки з розбирання завалів і гасіння пожеж, виїздів на виклики".

У військовому командуванні вважають, що причини цих ударів – відсутність в рф суттєвих успіхів на полі бою останнім часом.

Речник ДСНС, своєю чергою, пояснює, що такі дії рф підпадають під категорію воєнних злочинів в міжнародному праві. Женевські конвенції передбачають заборону для воюючих сторін нападати на цивільні об'єкти, а також на людей, які не беруть активну участь в бойових діях.

"Рятувальники – це люди, які без зброї, які захищені міжнародним правом навіть під час ведення військових дій, війни. Те, що вони (росіяни) останнім часом цілеспрямовано обстрілюють наші підрозділи не вкладається ні в які рамки – ні міжнародного права, ні людського розуміння", – зауважив Хорунжий.

Він сказав, що не може розкрити інформацію, скільки рятувальників з початку повномасштабної війни загинули від "подвійних ударів" росіян.

Водночас державна телерадіокомпанія "Суспільне" повідомила, що з початку вторгнення через такі дії противника загинув 91 рятувальник, ще 348 – отримали поранення.

"Подвійний удар — це тип військового націлювання. Спочатку вражають військовий об’єкт, чи щось інше. Потім чекають на прибуття рятувальників і знову націлюються на цю ж територію. Ця стратегія спрямована на вбивство цивільних, тому вона є незаконною", — говорить Марк Гарласко, експерт правозахисної організації РАХ та колишній слідчий ООН, якого цитує "Суспільне".

Марк Гарласко радить звертати увагу на тих, хто постраждав від атаки: якщо рятувальники, медики й інші фахівці, які не є військовими, значить, це є воєнним злочином.

"Ймовірно, причина того, що росіяни здійснюють ці незаконні атаки, полягає в тому, що вони знищують висококваліфікованих фахівців. Хтось має медичний досвід, пройшов медичну підготовку. Потрібен деякий час, щоб досягти такого рівня знань і навичок. І тому замінити їх складно. Очевидно, росіяни націлюються на цих людей, щоб гарантувати, що Україні буде ще важче, поки війна триває".

▶ ️Сирійська практика

Такі підступні дії, як атаки на беззбройних медиків та рятувальників на місці події, не є новою тактикою для росії. Війська рф неодноразово використовували її під час кампанії в Сирії.

Член ради правління сирійської волонтерської організації "Білі шоломи" Аммар Аль Сельмо вказує, що в його країні російські війська не просто широко застосовували "подвійні удари", а комбінували їх з різними видами озброєння для більш руйнівного ефекту.

"Після російського втручання (в конфлікт в Сирії) ця практика почала використовуватись ще ширше. Наприклад, часом в умовах координації між артилерією і авіацією", – пояснив він в інтерв'ю "Суспільному".

"Скажімо, артилерія атакує школу, шпиталь чи ринок, а потім літаки прилітають, щоб вдарити по тому ж місцю. Таким чином виникає координація між землею і небом, і вони атакують одне місце декілька разів".

Один з прикладів цього – авіаудар по житловій будівлі в Алеппо в 2016 році, коли там йшов розбір завалів.

За словами Аль Сельмо, саме через "подвійні удари" загинули більшість з майже 300 вбитих в Сирії волонтерів "Білих шоломів".

Сирійський центр правосуддя і підзвітності встановив, що з 2013 до 2021 сталося 58 таких "подвійних ударів".

Всі вони відбулися у житлових районах за межами контрольованої Сирійським урядом території.

У звіті центру йдеться, що було зафіксовано два інциденти з подвійним ударом у провінції Алеппо, один у Хомсі, 21 – в Ідлібі та 34 — у провінції Дамаск.

"В результаті жертви були переважно серед цивільного населення, зокрема жінки та діти, а також рятувальники, які прибували для надання допомоги постраждалим після першого удару", - йдеться в документі.

До офіційного вступу росії в конфлікт у 2015 році сили сирійського режиму також завдавали подвійних ударів артилерійськими снарядами по цілях.

"Однак після 2015 року частота та інтенсивність подвійних ударів зросли, це призвело до збільшення масштабів ураження, частково внаслідок використання зброї з лазерним наведенням, як-от керованих (артилерійських) снарядів "Краснопіль", — зазначає Сирійський центр правосуддя і підзвітності.

Він описує один з таких прикладів, який стався 19 березня 2018 року під час бомбардування міста Дума.

Автомобіль із символікою волонтерів "Білих шоломів" зупинився серед міста, щоб надати допомогу жертвам обстрілу. Як тільки постраждалих помістили в машину, відбувся новий удар – прямо в те місце, де щойно працювали волонтери. Вони встигли уникнути атаки буквально за 5 секунд, стрімко виїхавши заднім ходом з місця події.

В іншому інциденті 5 травня 2016 року російські літаки завдали удару по Аль-Камуні, віддаленому табору для переміщених осіб у північній провінції Ідліб, де проживають переважно жінки та діти.

Перший удар припав у центр табору. За словами очевидців, щонайменше 14 людей загинули внаслідок пожежі. Незабаром після цього було завдано другого удару, що припав по намету, де розміщувалася табірна школа. Під час вибуху там йшли заняття і всі діти загинули.

У проміжок між цими двома ударами до місця події прибули "Білі шоломи" та інші гуманітарні групи для евакуації сімей, надання допомоги постраждалим та ліквідації пожежі.

"Поки рятувальники працювали, над головою було чути російські літаки. Потім було завдано третій удар по табору — поряд із червоною пожежною машиною та кількома добровольцями", – йдеться у звіті.

Цей напад завдав серйозних збитків, близько 45 людей загинули, і 70 отримали поранення.

З 2022 року – коли збройні сили рф зосередили свої зусилля на військових діях в Україні – практика застосування "подвійних ударів" в Сирії зійшла майже нанівець.

▶ ️Американський досвід

Звинувачення в "подвійних ударах" раніше отримувала на свою адресу і американська армія. Такі заяви від міжнародних правозахисних організацій звучали в зв'язку з атаками безпілотників США в Іраку, Пакистані і Ємені.

Один з таких випадків відбувся 6 липня 2012 року в Північному Вазірістані на території Пакістану. За інформацією Amnesty International, невелика група шахтарів і лісорубів зібралася на обід в наметі.

Через удар безпілотника їхній намет згорів. На допомогу прибігли друзі та рідні. Через мить стався ще один удар безпілотника. Багато людей, які прийшли на допомогу друзям і родичам були вбиті.

Всього внаслідок двох ударів безпілотників загинули 18 людей.

Однак тодішній президент США Барак Обама заявив, що удари безпілотників у Пакистані та інших країнах є "ефективними" та "законними".

"Перш ніж завдати будь-якого удару, має бути майже впевненість, що жодне цивільне населення не загине чи не постраждає — це найвищий стандарт, який ми можемо встановити", — сказав він.

Human Rights Watch також виявила випадки "подвійних ударів" США з безпілотників у Ємені. Для звіту дослідники розглянули шість атак, які відбулися в Ємені в 2009-2013 роках.

Дослідники стверджують, що дві атаки порушили закони війни, "оскільки вони вражали лише цивільних осіб або використовували невибіркову зброю".

Більшість людей, які загинули під час ударів, були бойовиками, як показало дослідження, проведене New America Foundation. Але іноді ціллю ставали цивільні.

Це пов'язано з тим, що крім даних розвідки американські військові можуть покладатися на так званий аналіз "шаблону життя", який означає, що вони протягом певного часу вивчають групу людей, щоб побачити, чи роблять вони щось підозріле.

Але правозахисні активісти вважають, що це визначення настільки розпливчасте, що в результаті гинуть невинні люди.

Джерело: bbc.com

Автор: Олег Черниш

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