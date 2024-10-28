Поети, письменниці, друкарі й бібліотекарі: як кремль знищує носіїв українського коду

Мета російської агресії – не лише загарбання земель, а знищення України як держави та українців як нації.

І саме тому путінський режим воює з людьми, від яких залежить саме існування і розвиток української мови, літератури, національної пам'яті та ідентичності.

Більше про літературних діячів, життя яких забрала терористична росія, – у графіці

Матеріал створено Центром стратегічних комунікацій спільно з Харківським Літмузеєм (https://www.facebook.com/litme.ua).

Джерело: https://t.me/spravdi/42449

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