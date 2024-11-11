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Появилось полное видео провального российского штурма 7 ноября в районе Погребков Курской области

Появилось полное видео провального российского штурма 7 ноября в районе Погребков Курской области

Видео здесь: https://t.me/ToBeOr_Official/16480

Поражено/уничтожено 15 единиц техники, в основном БТРы + одна легковушка:

▪️первые три на 0:06 (две обездвижены, третья подрывается на мине, что-то разлетается),

▪️четвёртая подрывается на 0:16,

▪️пятая на 0:26, тоже разлёт, затем с 0:36 третья, четвёртая и пятая крупным планом,

▪️шестая и седьмая на 1:11, уже в самом населённом пункте, одна горит, вторая взрывается, похоже, от FPV-дрона,

▪️восьмая поражена на 1:15, видимо, тоже FPV,

▪️девятая дымится на 1:38, это уже сам выезд из Погребков,

▪️десятая в поле в голове колонны на 1:49, тоже что-то отлетело,

▪️одиннадцатая в том же поле в хвосте колонны на 1:55, разлёт б/к,

▪️двенадцатая в том же поле на 2:11, плохо видно, что это, так как всё в дыму,

▪️тринадцатая и четырнадцатая на 2:23 крупным планом, это БТР и легковушка,

▪️последняя пятнадцатая на 2:46, снова выезд из Погребков, добивают отступающий БТР с катастрофической детонацией.

Судя по всему, техника принадлежала 810-й ОБрМП ВМФ рф.

При этом важно отметить, что штурмы продолжаются. Техники и личного состава у оккупантов в Курской области очень много.

Но пока существенного успеха им достичь не удаётся. Zетники даже пишут, что некоторые части, которые были высажены с брони, заняли круговую оборону (то есть попали в окружение), и никто пробиться к ним не может, а все якобы освобождённые ВС рф сёла находятся под полным контролем ВСУ.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16480

Новости портала «Весь Харьков»

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