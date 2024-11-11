Появилось полное видео провального российского штурма 7 ноября в районе Погребков Курской области
Видео здесь: https://t.me/ToBeOr_Official/16480
Поражено/уничтожено 15 единиц техники, в основном БТРы + одна легковушка:
▪️первые три на 0:06 (две обездвижены, третья подрывается на мине, что-то разлетается),
▪️четвёртая подрывается на 0:16,
▪️пятая на 0:26, тоже разлёт, затем с 0:36 третья, четвёртая и пятая крупным планом,
▪️шестая и седьмая на 1:11, уже в самом населённом пункте, одна горит, вторая взрывается, похоже, от FPV-дрона,
▪️восьмая поражена на 1:15, видимо, тоже FPV,
▪️девятая дымится на 1:38, это уже сам выезд из Погребков,
▪️десятая в поле в голове колонны на 1:49, тоже что-то отлетело,
▪️одиннадцатая в том же поле в хвосте колонны на 1:55, разлёт б/к,
▪️двенадцатая в том же поле на 2:11, плохо видно, что это, так как всё в дыму,
▪️тринадцатая и четырнадцатая на 2:23 крупным планом, это БТР и легковушка,
▪️последняя пятнадцатая на 2:46, снова выезд из Погребков, добивают отступающий БТР с катастрофической детонацией.
Судя по всему, техника принадлежала 810-й ОБрМП ВМФ рф.
При этом важно отметить, что штурмы продолжаются. Техники и личного состава у оккупантов в Курской области очень много.
Но пока существенного успеха им достичь не удаётся. Zетники даже пишут, что некоторые части, которые были высажены с брони, заняли круговую оборону (то есть попали в окружение), и никто пробиться к ним не может, а все якобы освобождённые ВС рф сёла находятся под полным контролем ВСУ.
Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16480