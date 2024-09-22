Покровський фронт. Комбат повернувся на поле бою за пораненим бійцем

У той день українські військові уразили кілька одиниць російської техніки, водночас росіяни підбили танк ЗСУ, розповідають Костянтин і Влада Ліберови.

Екіпаж вижив, але в полі лишився поранений боєць батальйону "Вовки Да Вінчі". "В самому епіцентрі пекла".

"Вільних екіпажів кейс-еваку немає. Наскільки важкий хлопець – невідомо", – розповідають фотографи.

Комбат батальйону Сергій вирішує вивезти пораненого самостійно. Обстановку дізнається по рації.

Навколо – дим та вогонь. Сергій сигналить, щоб поранений подав знак, бо часу обмаль. Коли бачить – соняшниковим полем з останніх сил біжить той самий боєць.

Дорогою зустрічають ще одного пораненого – й також евакуюють.

Медики стабілізують стан бійців, який різко погіршився, бо "відпустив адреналін", кажуть Ліберови.

Один день з Покровського фронту.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/24572

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