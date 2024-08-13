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Помощь пришла, откуда не ждали

Помощь пришла, откуда не ждали

Вчера РФ пыталось забить эфир с помощью поджога шин на ЗАЭС. Дымилось зрелищно, но бесполезно. Не получилось по причине тупости организаторов. Ибо они сымитировали поджог в ненадлежащем месте. Никто не поверил.

Затем была попытка разогнать ужасы по поводу якобы применения неизвестными войсками химического оружия против росармии. Первыми заверещали о химоружии наиболее комичные персонажи истории – тикток-спецназ «Ахмат». Эту же чушь повторил и перепуганный врио губернатора Курской области. Опять же – попытались соврать в ненадлежащем месте, поэтому мимо.

Фоном начались вбросы о якобы расстрелах мирных жителей и других преступлениях. Это предсказуемо. Чем хуже будет ситуация для росвойск – тем выше вероятность, что они устроят кровавую провокацию против своих же граждан. Они постоянно так делают.

Но даже эти тщетные информационные усилия сегодня пошли прахом после заявлений курского чиновника о потере контроля над 28 населёнными пунктами. Что вызвало истерическую реакцию у Путина. Теперь это – тема номер один.

Сейчас роспропаганда будет спешно генерировать какой-то сюжет, чтоб перекрыть этот позор. Пока не высказались экологи об острой реакции на стресс у ценных пород курских бобров, ждём обращения в Гринпис.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/572

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