Повідомлення про те, що нібито війська НАТО уже введено в Україну, є фейковими

Брехня: для боротьби з росією Північноатлантичний Альянс вирішив направити свої війська в Україну. Інформація про це публікується в американському сегменті Facebook з посиланням на відеофрагмент, у якому чоловік говорить, окрім іншого, про підтримку експрезидента США Трампа на майбутніх виборах.

Правда: насправді, чоловік з відео опирається у своїх твердження «про ввід військ НАТО в Україну» винятково на російські джерела, встановили (https://www.politifact.com/factchecks/2023/oct/03/facebook-posts/no-nato-troops-in-ukraine-nato-says/) фактчекери PolitiFact.

- Достовірних новин чи офіційних джерел, які могли би підтвердити меседж про те, що війська НАТО в Україні — немає.

Водночас пресофіцер НАТО Маттіас Айхенлауб на запит розслідувачів зазначив: «в Україні війська НАТО не задіяні».

На офіційному сайті (https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_192648.htm) Альянсу наголошується, що «дії НАТО є оборонними, спрямованими не на провокацію конфлікту, а на його запобігання».

Отже, російська пропаганда вчергове спробувала нав'язати наратив про те, що «на території України росія воює із Заходом».

Джерело: https://t.me/spravdi/33827

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