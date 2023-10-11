Повлияет ли операция ЦАХАЛ в секторе Газа, на поставки иранских Shahed-131/136 россии?

В ночь на 10 октября российские оккупанты осуществили налёт 36 дронов-камикадзе Shahed-131/136 по территории Украины. По результату работы ПВО было сбито 27 Shahed-131/136.

В целом, тактика применения была уже до боли знакомой, в виде нескольких групп/волн с маневрированием и сменной траекторией полёта.

Суммарно же, с начала октября, РОВ использовали 136 Shahed-131/136. Если учитывать налёт с 30.09 на 01.10, то ещё +30, но я этот налёт всё же отношу к сентябрьскому пику.

Но фоне стабильности налётов дронов-камикадзе у многих возник вопрос, может ли операция ЦАХАЛ в секторе Газа повлиять на поставки иранских Shahed-131/136 россии тем или иным образом? Ответ, к сожалению, очень маловероятно.

Основные два момента, как может операция ЦАХАЛ сорвать поставки иранских дронов россии, заключаются в:

-В результате ударов ВВС ЦАХАЛ по Ирану, по его комплексу ВПК и тем самым, уничтожению производственных линий Shahed-131/136.

Но, увы, производство дронов-камикадзе осуществляется глубоко под землёй. Для уничтожения таких предприятий необходимо применять тяжёлые противобункерные бомбы, а это означает - военная операция ВВС в воздушном пространстве Ирана, закрытом эшелонированной ПВО, которую предварительно нужно будет либо уничтожить, либо серьёзно ослабить.

Но настолько масштабную операцию, подразумевающую несколько этапов и не одноразовый, а многоразовый налёт, с очевидными немалыми потерями среди авиации ЦАХАЛ, проводить будут только в критически крайнем случае, а он даже близко не наступил.

-В результате операции ЦАХАЛ в секторе Газа Иран начнёт передавать Shahed-131/136 ХАМАС для осуществления налётов на Израиль. Это очень маловероятно.

ХАМАС применяет сотни и тысячи, более дешёвых и более быстрых, реактивных снарядов и их перехватывает Железный купол. Пуски Shahed-131/136 по Израилю не будут носить того эффекта, что по Украине, но очень быстро истощат запасы Ирана. То есть, это неоправданные ресурсные затраты, когда есть более дешёвые и массовые средства воздействия.

К тому же, доставка Shahed-131/136 в сектор Газа это довольно проблематичная логистическая задача, не позволяющая в предельно короткие сроки снабдить террористов серьёзным "авиакрылом" дронов-камикадзе.

А потому, у меня имеются серьёзные сомнения, что операция ЦАХАЛ и новая катализация противостояния в регионе, как-то смогут повлиять на производство и поставки иранских Shahed-131/136 в россию.

Хотя, я не исключаю, что в калейдоскопе стремительно развивающихся событий, может возникнуть ситуация, которую сложно было предугадать и которая и вправду сможет изменить многое.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20266

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