ППО на 100%!

12 дронів і 2 ракети Х-59 знищено над Україною вночі, – ПС.

● Дніпропетровщина. Уламки ракет впали у Дніпровському р-ні. Пошкоджені 5-поверхівка, приватний будинок та авто.

● Миколаївщина. Через падіння уламків БпЛА виникла пожежа на складі фермерського господарства Баштанського р-ну. Без жертв.

● Херсонщина. рф обстріляла центральний район облцентру. Були пошкоджені багатоповерхівки. Одна загибла і троє поранених.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/81972

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