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Представника рф не допустили на засідання ОБСЄ, пропагандисти кажуть – «через побоювання почути правду»

Представника рф не допустили на засідання ОБСЄ, пропагандисти кажуть – «через побоювання почути правду»

Пояснюємо, що відбулося насправді

Брехня: посла мзс рф родіона мірошника не допустили на засідання ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки, бо злякалися того, що представник рф може розповісти незручні для західної громадськості факти. Про це пишуть кремлівські ЗМІ.

Правда: Канада, яка головує у цьому форумі ОБСЄ, відмовилася допустили мірошника, бо він – некомпетентний колаборант, який перебуває під слідством, зазначили у StopFake.

Раніше цей чоловік був прессекретарем експрезидента України януковича, а на початку російської окупації у 2014 році очолював Луганську ОДТРК. У травні 2022 року мірошника «підвищили» до «посла «лнр» у росії», а в серпні 2023-го – призначили «послом з особливих доручень зі злочинів київського режиму».

У січні 2023 року набуло чинності рішення РНБО щодо запровадження персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів та українських колаборантів. Серед них – мірошник.

Тож недопуск посібника путінського режиму ніяк не пов’язаний із «замовчуванням українських порушень», просто підозрюваним в участі у терористичних угрупованнях не дають слова на міжнародних майданчиках.

Джерело: https://t.me/spravdi/33879

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