Президентские выборы США 2024 определят исход XXI века
Пляшущий вокруг Республиканской Партии Маск продолжает ярко подсвечивать всю сущность нынешних "главных респов": антисемиты, расисты, кремлевские лоялисты, сторонники узурпации власти неконституционным путем, пособники террористов...
Президентские выборы США 2024 определят исход XXI века: выбор будет стоять между торжеством демократии под чутким надзором демократов и торжеством пещерного авторитарного фашизма под знамёнами республиканцев.
И поскольку Байден и Си согласовали правила и устои Новой Холодной Войны, то победа республиканцев будет знаменовать капитуляцию цивилизованного мира без боя, поскольку Трамп и "сочувствующие" ему - плоть от плоти порождение дурного восточного авторитаризма: даже без проблесков западной "просвященной монархии".
Ах да, с республиканцами никакого уважения суверенитета и территориальной целостности ни Украина, ни Израиль, ни Тайвань не ощутят. Эти вредители потеряют всё.
И это те, кто блокируют все военные поставки Украине и настаивают на полном их прекращении.
Джерело: https://t.me/cynic2020/8187