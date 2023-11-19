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Президентские выборы США 2024 определят исход XXI века

Президентские выборы США 2024 определят исход XXI века

Пляшущий вокруг Республиканской Партии Маск продолжает ярко подсвечивать всю сущность нынешних "главных респов": антисемиты, расисты, кремлевские лоялисты, сторонники узурпации власти неконституционным путем, пособники террористов...

Президентские выборы США 2024 определят исход XXI века: выбор будет стоять между торжеством демократии под чутким надзором демократов и торжеством пещерного авторитарного фашизма под знамёнами республиканцев.

И поскольку Байден и Си согласовали правила и устои Новой Холодной Войны, то победа республиканцев будет знаменовать капитуляцию цивилизованного мира без боя, поскольку Трамп и "сочувствующие" ему - плоть от плоти порождение дурного восточного авторитаризма: даже без проблесков западной "просвященной монархии".

Ах да, с республиканцами никакого уважения суверенитета и территориальной целостности ни Украина, ни Израиль, ни Тайвань не ощутят. Эти вредители потеряют всё.

И это те, кто блокируют все военные поставки Украине и настаивают на полном их прекращении.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8187

Новости портала «Весь Харьков»

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