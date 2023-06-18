Причиной разрушения Каховской ГЭС, скорее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины — New York Times

(https://www.nytimes.com/interactive/2023/06/16/world/europe/ukraine-kakhovka-dam-collapse.html)

● Находившееся под водой бетонное основание высотой 20 метров и шириной до 40 метров принимало на себя большую часть нагрузки, оказываемой на плотину. 15 июня, через девять дней после разрушения плотины, Z-канал «Военный осведомитель» выложил видео (https://t.me/milinfolive/102188) последствий разрушения ГЭС. New York Times пишет , что там, где плотина разрушена, бетонного основания не видно, а у сохранившихся частей плотины его верхняя часть осталась.

● Внутри основания был технический тоннель, попасть в него можно из машинного зала, находившегося под контролем российской стороны. Тоннель обозначен на чертежах, с которыми ознакомились журналисты New York Times. Кроме того, о нем знает украинский инженер Игорь Стрелец — в прошлом он провел на Каховской ГЭС несколько месяцев.

● Единственным объяснением разрушения бетонного основания плотины Стрелец считает взрыв в тоннеле. По его словам, взрыв уничтожил часть основания, после чего под давлением воды разрушились другие части плотины, расположенные в районе места взрыва.

● С украинским экспертом согласны два американских инженера и специалист по взрывчатым веществам. «Если ваша цель — уничтожить плотину, потребуется мощный взрыв. Тоннель — идеальное место, чтобы заложить взрывчатое вещество», — говорит Майкл Уэст, инженер, специализирующийся на вопросах безопасности плотин. «Если они заложили взрывчатку в тоннеле, это многое бы объяснило», — добавляет Грегори Бичер, член Национальной инженерной академии США, профессор Университета Мэриленда.

● Еще одним доказательством того, что причиной разрушения Каховской ГЭС стал взрыв, инженеры называют данные сейсмических станций и спутников. 6 июня в 2:35 и 2:54 взрыв зафиксировали сейсмические станции в Украине и Румынии. Датчики американских разведывательных спутников перед разрушением плотины зафиксировали тепловые выбросы, что также указывает на взрыв, отмечает New York Times.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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