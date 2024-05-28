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Применение РОВ fpv-дронов в мае уже установило абсолютный рекорд

Применение РОВ fpv-дронов в мае уже установило абсолютный рекорд

В зоне боевых действий РОВ устанавливают рекорды не только по потерям своих войск и техники, но и по применению средств поражения.

Президент Украины Владимир Зеленский уже публично озвучивает рекорды применения РОВ КАБ - более 3 200. Но, на рекорд идёт и применение россиянами fpv-дронов.

За неполный май зафиксировано применение РОВ боле 5 500 fpv-дронов! Это самый высокий показатель за всё время полномасштабной войны.

Средний показатель применения fpv-дронов у РОВ приближается к 250 в сутки.

В начале месяца наблюдались периодические всплески, более 350, например, за сутки 2 мая и более 550 (!!!) за сутки 3 мая. Но в целом, средний показатель на уровне 250, что тоже слишком много.

Совсем недавно средний показатель применения fpv-дронов у РОВ не превышал 150 в сутки.

Тенденция максимально негативная, что говорит о возможностях россии наращивать производство и закупки этой продукции и как следствие, актуализирует вопросы применения РЭБ в зоне БД с каждым днём всё больше и больше. На вторую половину 2024 года россия из отстающей в применении fpv-дронов может вырваться по количеству в лидеры, а к концу года средний показатель применения РОВ этих средств может достигнуть стабильного показателя в 400-500 ед.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21814

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