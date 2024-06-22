Применение РОВ Shahed-131/136, fpv-дронов и ББ “Ланцет” за 2/3 июня

За три недели июня 2024 российские оккупанты применили 283 дрона-камикадзе Shahed-131/136, из которых 264 было сбито. По сравнению с предыдущей неделе отмечается стабильность применения РОВ Shahed-131/136. Так, если за первую неделю июня оккупанты применили 171 дрон-камикадзе, то за вторую неделю более чем в 3 раза меньше – 54, а за третью - 58.

То есть, чрезмерно активная первая неделя была, скорее всего, усиленным эффектом от поставки дронов-камикадзе из Ирана, а последующие две представляли собой равномерное планирование ударов с учётом имеющихся возможностей.

Кроме того, настолько существенная разница между первой и второй неделей июня говорит и об отсутствии систематизированного подхода к формированию БК и осуществления регулярного террора, что, не смотря на возобновившиеся поставки из Ирана, заставляет усомниться в возможностях россии нарастить собственное производство Shahed-131/136 до массовых показателей.

Всё вышеизложенное уже говорит о том, что июнь не станет рекордным месяцем по количеству применяемых Shahed-131/136.

Применение РОВ fpv-дронов.

За третью неделю июня РОВ применили около 2 000 fpv-дронов. Таким образом, показатель за две недели июня достиг 5 500, что уже говорит о безоговорочном рекорде использования данных средств противником.

В течение третьей недели июня суточное среднее применение стабилизировалось на 300.

Самый интенсивный день применения fpv-дронов был 12 июня, более 450 в течение суток. А в среднем, за вторую неделю июня показатель суточного применения РОВ fpv-дронов приблизился к 300.

Очевидно, что июнь станет рекордным месяцем по применению fpv-дронов российскими оккупантами и, совершенно не удивлюсь, если месячный показатель превысит 7 000.

Что делать в данной ситуации? Говорилось уже настолько неоднократно, что повторять одно и то же просто садомазохизм какой-то...

ББ “Ланцет”.

Барражирующий боеприпас “Ланцет” в течение третьей недели июня не применялся с повышенной интенсивностью. В среднем, применений в сутки – 10, что является стабильным среднестатистическим показателем.

Очевидно, что в июне ББ “Ланцет” не выйдет за предельный показатель применений в 250 единиц, что указывает на продолжающую сохраняться техническую и технологическую невозможность россией наращивать производство данного ББ.

Третья неделя июня показала, с одной стороны стабилизацию темпов применения Shahed-131/136, с другой стороны – продолжающееся наращивание применения fpv-дронов.

С учётом наблюдения за предыдущие месяцы за процессами применения данных средств поражения, можно отметить нестабильность и острую зависимость категории Shahed-131/136 от поставок из Ирана, регулярное, планомерное наращивание применение fpv-дронов и неизменно стабильное использование ББ “Ланцет”.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21996

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