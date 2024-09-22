Применение РОВ Shahed-131/136/“Гербера”, fpv-дронов и ББ “Ланцет” за три недели сентября

За три недели сентября 2024 российские оккупанты применили 856 дронов-камикадзе Shahed-131/136/“Гербера”, из которых только 28 достигли цели, то есть, сбито было 97% средств поражения данного типа.

Непосредственно за саму третью неделю сентября РОВ применили 301 дрон-камикадзе Shahed-131/136/“Гербера”.

С начала месяца установлен абсолютный рекорд применения Shahed-131/136/“Гербера” с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомню, что среднестатистический показатель применений Shahed-131/136 у РОВ долгое время сохранялся в пределах 350-400 дронов-камикадзе уже несколько месяцев, до августа. В августе РОВ, во второй половине месяца, накануне Дня Независимости Украины, нарастили налёты Shahed-131/136/“Гербера” и по итогу установили абсолютный рекорд за весь период полномасштабного вторжения – 789.

Но, с другой стороны, следует понимать, что в числе этих налётов присутствуют дроны Гербера, более дешёвые и призванные отвлекать внимание ПВО, а потому, в статистике, присутствуют не только дроны-камикадзе, но и дроны-приманки. В какой пропорции? Пока ответа на этот вопрос не имею.

Тем не менее, информации о наращивании производства непосредственно Shahed-136 в россии нет, но есть информация об увеличении производства дешёвых “Гербера”. Так же, в феврале этого года, в одном из обзоров применения РОВ дронов-камикадзе я отмечал, что в течение 2024 года Иран сможет выйти на показатели производства от 600 до 800 Shahed-131/136 в месяц. Очевидно, что именно этот момент наращивания мы и отмечаем, параллельно с увеличением поставок данной продукции россии.

Применение РОВ fpv-дронов

В течение третьей недели сентября российские оккупанты применили более 2,5 тыс fpv-дронов. Фактически, за три недели месяца этот показатель превысил 8,5 тысяч или, в среднем, более 400 в сутки. Кроме того, именно в сентябре был установлен абсолютный рекорд применения fpv-дронов – более 700 за сутки. Не исключено, что в сентябре может быть установлен абсолютный рекорд применения fpv-дронов за месяц – более 12 тысяч.

Напомню, что в июле РОВ установили рекорд по применению fpv-дронов – более 11 000!

ББ “Ланцет”

Барражирующий боеприпас “Ланцет” за третью неделю сентября показали крайне низкий показатель применения, который был даже ниже 5 единиц в сутки!

За весь период применения ББ “Ланцет” впервые фиксировались сутки с нулевым показателем! Ноль!

Пока сложно ответить на вопрос, почему такой низкий показатель. Продолжаем наблюдать.

Выводы

Три недели сентября продемонстрировали рекордную интенсивность применения Shahed-131/136. Рекорд установлен. Но, при этом, эффективность ударов этой компонентой менее 3%. Является ли этот эффект следствием наращивания производства в самой россии? Нет. Увеличение поставок из Ирана. Да. Причём поставки сейчас ориентированы исключительно на морские пути, с минимизацией авиационных поставок.

Наблюдается стабильно высокий уровень применения fpv-дронов.

ББ “Ланцет” – применение данных средств поражения показало в течение третьей недели сентября показатель намного ниже среднестатистического 10 ед. в сутки.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22670

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