Про чергову, доволі серйозну справу проти Трампа

Судовий розгляд справи про незаконне зберігання секретних документів колишнім президентом США Дональдом Трампом перенесено на грудень — Bloomberg.

Міністерство юстиції США запропонувало перенести початок судових засідань у справі через конфіденційний характер деяких доказів.

Суддя, який розглядає справу, призначив розгляд справи на серпень, але спеціальний прокурор Джек Сміт напередодні заявив у поданні, що початок 11 грудня дасть більше часу адвокатам Трампа, щоб отримати необхідні дозволи безпеки та переглянути всі докази, якими володіють прокурори.

За словами Сміта, прокурори передали докази, включаючи стенограми свідчень великого журі, опитування свідків і ключові документи. Згідно з заявою, затримка є "розумною та доцільною", щоб дати адвокатам час "переглянути та переварити" матеріали та прийняти власні рішення щодо кожного пункту звинувачень.

Повідомляється, що хоча адвокати Трампа не заперечують проти затримки, вони бажають заздалегідь обговорити розклад судових засідань і свої зауваження щодо дат, запропонованих Смітом, оскільки у їхнього клієнта "насичений графік" через участь у майбутніх президентських виборах 2024 року.

Джерело: https://t.me/znua_live/99717

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