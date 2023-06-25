Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:39
Просмотров: 133

Про чергову, доволі серйозну справу проти Трампа

Про чергову, доволі серйозну справу проти Трампа

Судовий розгляд справи про незаконне зберігання секретних документів колишнім президентом США Дональдом Трампом перенесено на грудень — Bloomberg.

Міністерство юстиції США запропонувало перенести початок судових засідань у справі через конфіденційний характер деяких доказів.

Суддя, який розглядає справу, призначив розгляд справи на серпень, але спеціальний прокурор Джек Сміт напередодні заявив у поданні, що початок 11 грудня дасть більше часу адвокатам Трампа, щоб отримати необхідні дозволи безпеки та переглянути всі докази, якими володіють прокурори.

За словами Сміта, прокурори передали докази, включаючи стенограми свідчень великого журі, опитування свідків і ключові документи. Згідно з заявою, затримка є "розумною та доцільною", щоб дати адвокатам час "переглянути та переварити" матеріали та прийняти власні рішення щодо кожного пункту звинувачень.

Повідомляється, що хоча адвокати Трампа не заперечують проти затримки, вони бажають заздалегідь обговорити розклад судових засідань і свої зауваження щодо дат, запропонованих Смітом, оскільки у їхнього клієнта "насичений графік" через участь у майбутніх президентських виборах 2024 року.

Джерело: https://t.me/znua_live/99717

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: суд, США, трамп

Читайте ещё:

Байден обговорив з Макроном, Шольцом і Сунаком ситуацію в РФ
Сегодня 08:26    132
Налаштовані рішуче: федерація боїв без правил організує поєдинок між Маском та Цукербергом
Сегодня 07:15    111
США увеличивают инвестиции в Индии
Сегодня 06:53    127
Facebook та Instagram заборонять доступ до новин жителям Канади: названо причину
24.06.2023 09:28    217
Екс-голова Google придбав підсанкційну супер’яхту російського олігарха
24.06.2023 09:15    182
Дружина капітана затонулого батискафа Ocean Gate є нащадком пасажирів, які загинули на "Титаніку" в 1912 році
23.06.2023 10:05    208
Конституционный суд рф отказался отменить статью о «дискредитации» армии
23.06.2023 06:36    174
Зустріч в Копенгагені США, Індії, Бразилії та ПАР
22.06.2023 09:42    241
Байден обізвав Сі «диктатором»… Це зовсім нічого не означає
22.06.2023 09:18    237
ВАКС конфіскував активи донецької колаборантки Мартьянової
22.06.2023 08:01    161
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 