«Проблема масштабная» ― українські кіберактивісти атакували російські компанії, які підтримують війну

Активісти кіберспільноти BO_Team (https://t.me/BO_Team_UA) спільно з фахівцями ГУР МО України продовжують атакувати об’єкти на території держави-агресора ― знищувати важливі дані й обладнання, паралізовувати роботу, завдавати збитків та створювати кепський настрій на росії.

За минулий тиждень:

● знищено понад 100 терабайт даних компанії “OrbitSoft” ― розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії.

● знищено усі дані на 8 серверах компанії “Orient Systems” ― розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА.

● знищено усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті ніжній новґород ― «Линктелеком НН» та «Аксесс Телеком». Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.

Далі буде!

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4046

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