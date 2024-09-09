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Прокурорские работники рф в оккупированных селах

Прокурорские работники рф в оккупированных селах

По сообщениям жителей южных районов Донецкой области, оккупированных россиянами, количество дислоцирующихся в селах российских военных существенно уменьшилось.

Оккупационные власти и коллаборанты вместе со ждунами занервничали. Как же, когда было полно российских солдат, они были среди своих и им было спокойно. А теперь, что бросили? Нервничают и просят вернуть назад «защитничков».

А патриотически настроенное население вздохнуло спокойнее. Теперь не нужно прятаться и молчать при узькомордых оккупантах, чтобы не слышали украинского языка. Население то везде говорящее на украинском языке, но за это не только прикладом в лицо можно было получить, но и поездку на беседу с ФСБ, откуда не все возвращались.

По разговорам оккупационных властей, часть российских солдат, дислоцировавшихся в селах Волновахского района, якобы отправили в Курскую область, а часть на Покровское направление. Ну а местные полицейские говорят, что «фронт пошел дальше в Украину, поэтому здесь держать войска уже не нужно».

Ну и совсем непонятная ситуация с представителями российской военной прокуратуры, появившимися во многих селах. С увеличением количества полицейских и различных постов на дорогах все понятно, но зачем прокуроры?

Оккупационные власти говорят, что прокурорские работники прибыли якобы для того, «чтобы российские военные не нарушали права местных жителей». Ну так они в большинстве своем выехали и вместе с собой вывезли все, что ранее намародерили. Прокуроры нужны были в марте 2022 года, когда буряты вместе с кадыровцами стреляли по мирному населению, насиловали, отбирали машины, дома и любое имущество.

Другие говорят, что прислали прокурорских работников, чтобы составляли документы о якобы «преступлениях ВСУ, которые разрушили города и села». То есть, россияне пытаются снять с себя ответственность за военные преступления в Украине. Поэтому прокурорские работники все время куда-то ездят и составляют какие-то бумаги. Но вряд ли это им поможет. Мы то помним, кто, когда и что совершал на украинской земле.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1872

Новости портала «Весь Харьков»

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