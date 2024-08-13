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Пропаганда рф вкидає дезінформацію про «успішні удари по ЗСУ в курській області»

Пропаганда рф вкидає дезінформацію про «успішні удари по ЗСУ в курській області»

За завданням міноборони рф, фейкороби кремля тиражують відеоролики з нібито «успішними ударами» по ЗСУ на курщині, але насправді ці відео були зняті давно і в інших місцях.

Як встановили розслідувачі The Insider, поширене 10 серпня «риа новости» відео, на якому «російські Мі-28НМ завдали ударів по живій силі та бронетехніці ЗСУ в прикордонному районі курської області» насправді виявилось записом з українських міст Кремінна та Часів Яр.

Ще один відеофрагмент з нібито «нанесенням удару по скупченню живої сили і військовій техніці ЗСУ в пункті тимчасової дислокації, виявленому в одному з районів Сумської області, що межує з курською областю», який росіяни опублікували 9 серпня, взагалі знятий та поширений пропагандистами тасс ще 14 липня.

Поява цієї дезінформації – це частина інформаційної кампанії кремля з прикриття невдач російських військ у курській області, яка покликана «відволікти» росіян від факту перенесення бойових дій в росію та втрати контролю над частиною території рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/40762

Новости портала «Весь Харьков»

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