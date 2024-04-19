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Пропаганда штурмує TikTok фейковими ухилянтами і антимобілізаційними наративами

Пропаганда штурмує TikTok фейковими ухилянтами і антимобілізаційними наративами

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Президент Зеленський підписав закон про мобілізацію. І ще не встигли просохнути чорнила на підписі президента, як z-ресурси почали штампувати брехню.

Від «війни до останнього українця» і «Тиса стала Стіксом для не охочих воювати за інтереси Заходу» до «ухилянтів у ТікТок» та «нагородження жінок у Харківській області, які здали своїх чоловіків у військкомат».

Цей фейк про жінок пройшов стандартний бойовий інформаційний шлях: від появи на маловідомих Telegram-каналах до його перепосту «мільйонниками» на кшталт подоляки. Але виявився настільки недолугим, що той же подоляка його згодом прибрав.

Джерело: https://t.me/spravdi/38026

Новости портала «Весь Харьков»

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