Пропагандисти «ампутували» українцю ногу заради недолугого фейку

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У соцмережах поширився ролик, де нібито український художник Микита Кушнір, який мешкає в Польщі, добровільно ампутував собі ногу, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

Відео з логотипом Euronews почало поширюватися прокремлівськими каналами і навіть потрапило до «московского комсомольца», який до цього фейку додав ще один:

- Кушнір добровільно ампутував собі здорову ногу, аби висловити солідарність з солдатами ЗСУ, які втратили кінцівки на війні.

Ні на польських ресурсах, ні в англомовних новинах не виявлено жодної інформації про це. Єдине польськомовне видання, де про це розповідається – промосковський сайт News-pravda.com, в якому цю новину було опубліковано з посиланням на російськомовний Telegram-канал Neinsider.

Одним словом, телеканал не публікував відео про українського художника, який ампутував собі ногу заради збору пожертвувань на користь ЗСУ. Про цю історію не розповідали авторитетні польські та міжнародні видання, а ролик має всі ознаки фальсифікації.

Джерело: https://t.me/spravdi/41660

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