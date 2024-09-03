Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Бомбити курські села закликає вже й воєнний оглядач улюбленої газети путіна «комсомольская правда», уродженець села Барвінкове Харківської області віктор баранець:

- Підженіть три п’ятитонних ФАБ, чого я мучитимуся з цим селом, скинув і пішов далі.

Існує два беззаперечні факти:

1. війна, яку путін почав в Україні, повернулася в росію;

2. захистити росію він не в змозі.

Сотні тисяч росіян кинуті напризволяще. Вимога путіна унеможливити обстріли (спочатку на тлі обстрілів бєлгородської області), зараз – на тлі «ситуації в курській», у багатьох викликають лише усмішку.

москва воює невідомо за що. Хіба що дійсно за створення «санітарної зони» навколо себе. Бо чимось іншим пояснити бажання скидати на російські території ФАБи неможливо.

Джерело: https://t.me/spravdi/41284

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