Пропагандисти кремля видають фото й відео з Ірану, Ізраїлю та Сирії за удари по Україні

Опісля обстрілів України ракетами та безпілотниками росіяни застосовують іншу зброю – інформаційну. Так після удару по Тернополю кремлівські пропагандисти поширили світлини та відео з нібито щойно зафіксованим вибухом у місті. Насправді для таких ІПСО росіяни використовують фото вибухів в інших воюючих країнах.

Джерело: https://t.me/spravdi/29065

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