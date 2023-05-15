Сегодня 08:32
Просмотров: 108
Пропагандисти кремля видають фото й відео з Ірану, Ізраїлю та Сирії за удари по Україні
Опісля обстрілів України ракетами та безпілотниками росіяни застосовують іншу зброю – інформаційну. Так після удару по Тернополю кремлівські пропагандисти поширили світлини та відео з нібито щойно зафіксованим вибухом у місті. Насправді для таких ІПСО росіяни використовують фото вибухів в інших воюючих країнах.
Джерело: https://t.me/spravdi/29065
Темы: війна, пропаганда, росія, україна