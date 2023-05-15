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Пропагандисти кремля видають фото й відео з Ірану, Ізраїлю та Сирії за удари по Україні

Опісля обстрілів України ракетами та безпілотниками росіяни застосовують іншу зброю – інформаційну. Так після удару по Тернополю кремлівські пропагандисти поширили світлини та відео з нібито щойно зафіксованим вибухом у місті. Насправді для таких ІПСО росіяни використовують фото вибухів в інших воюючих країнах.

Пропагандисти кремля видають фото й відео з Ірану, Ізраїлю та Сирії за удари по Україні

Пропагандисти кремля видають фото й відео з Ірану, Ізраїлю та Сирії за удари по Україні

Джерело: https://t.me/spravdi/29065

Новости портала «Весь Харьков»

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