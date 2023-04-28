«Прошу уже месяц, и нигде не могу узнать, где находится мой сын и что с ним случилось, никто ничего не говорит» - перехоплення ГУР
Мати військовослужбовця обурюється ходом проведення так званої “сво” та приховуванням командуванням інформації щодо місця перебування військовослужбовця та його стану. Інформацію про долю своїх рідних (у разі загибелі – тіло) родичі намагаються шукати своїми силами
● жінка передає слова військового, який переконаний, що їх відправляють як на забій під час бойових операцій;
● «проверяет по моргам республики по фамилиям, может тело погибшего поступить сюда в морг калинина, и его могут опознать»;
● «как запчасти валяются все, кому какая разница, то, что остается от ребят»;
● «прошу уже месяц, и нигде не могу узнать, где находится мой сын и что с ним случилось»;
● «почти год, год берут Марьинку, год берут Авдеевку, берут не берут»;
● «бедные пацаны, сколько их будет ещё убитых, сколько это всё будет продолжаться».
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua