Після оновлення карт Google зʼявились численні знімки української оборонної інфраструктури

Однак компанія погодилась прибрати знімки тільки після публічного розголосу

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього. росіяни вже активно розганяють ці знімки" – сказав Коваленко.

Після цього, за словами Коваленка, представники Google заявили, що вже працюють над виправленням ситуації із знімками розміщення військових систем України

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/52650

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